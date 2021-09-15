شكرا لقرائتكم خبر عن 18 % نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الحمل الأقصى بالكهرباء خلال أشهر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن نسبة إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية حتى الآن بلغت 18%، كاشفا أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بحلول 2022 إلى 20%.

وأضاف اسماعيل فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من الممكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، فى إطار خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية.

وقال إسماعيل، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية وحوالي 3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح. الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية ، هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة