شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات تفعيل بطاقة التموين الجديدة واستلام الرقم السرى إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب بطاقات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث يستطيع المواطن الدخول على موقع دعم مصر وتفعيل بطاقة التموين الجديدة أو بدل التالف أو الفاقد واستلام الرقم السرى إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية تفعيل بطاقة التموين واستلام الرقم السرى:

ـ بمجرد الدخول على موقع "دعم مصر" يظهر على يمين الصفحة "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ الضغط على "خدمات تموينية للمواطنين".

ـ اختيار خدمة تفعيل البطاقة واختيار الرقم السرى.

ـ تابع التعليمات وكتابة بيانات صاحب الطلب.