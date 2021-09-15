شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور مشروع القطار الكهربائى الخفيف "LRT" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء الإسكندرية، نهاية أغسطس الماضى 12 عربة قطار كهربائى تمثل أول قطارين للعمل بمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلتيه الأولى والثانية مع احتفالات أكتوبر المقبل.



القطار الكهربائى المكيف

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مشروع القطار الكهربائى الخفيف “LRT”

1. بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91%؜.

2 .يشتمل المشروع على 4 كبارى سيارات، هى كبارى "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق".



القطار الكهربائى

3. يضم 7 كباري لمسار القطار الكهربائي وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي 1 و2 والسويس والعاصمة 1 والعاصمة 2".

4. يشتمل المشروع على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما "نيو هليوبوليس وبدر".

5. بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 57%؜.

6. يجرى تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء.

7. الأعمال الإنشائية للمحطات قاربت على الانتهاء.



القطار

8. تم شحن قطارين من الصين ومخطط وصولهما خلال أيام.

9. بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة 71.5%.

10. تستخدم الوزارة جرارا لاختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT.

11. جار تنفيذ محطات المرحلة الثالثة من المشروع: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهى المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).

12. سيتم مد مسار القطار الى قلب مدينة العاشر من رمضان بالمرحلة الرابعة للمشروع.

13. طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

14. تعتبر محطة عدلي منصور المركزية محطة تبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة.



جانب من القطار الكهربائى المكيف

15. المشروع يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

16. يخدم المشروع نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.



جانب من القطار

