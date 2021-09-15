شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار ارتفاعًا فى الصادرات المصرية العام الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجارى بمقدار 5.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع زادت عن 35% خلال الفترة نفسها من عام 2020، حيث سجلت 19.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن الصادرات المصرية في النصف الأول من العام الحالي: