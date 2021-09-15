شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات دولار ارتفاعًا فى الصادرات المصرية العام الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجارى بمقدار 5.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع زادت عن 35% خلال الفترة نفسها من عام 2020، حيث سجلت 19.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة عن الصادرات المصرية في النصف الأول من العام الحالي:
- سجلت الصادرات المصرية 19.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.
- سجلت الصادرات المصرية 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
- بلغت الزيادة في مقدار الصادرات المصرية عن العام الماضى حوالى 5.1 مليار دولار.
- جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها مليار و140 مليون دولار.
- سجلت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية مليار و103 ملايين دولار.
- سجلت الصادرات المصرية للسعودية مليارا و95 مليون دولار.
- احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.7 مليار دولار.