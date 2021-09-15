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بالخطوات.. كيف تستخرج رخصة دراجة بخارية بسهولة؟

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القاهرة - سامية سيد - يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.

 

- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.

 

- إجراء اختبار عملى على القيادة.

 

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

 

المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة:

 

- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.

 

- الحد الأدنى للسن 18 سنة.

 

- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.

 

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.

 

- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.

 

- تجهيز 4 صور شمسية.

 

- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.

 

- نموذج الاختبار الشفوى.

 

- نموذج الاختبار العملى.

 

- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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