شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة لشهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اعتبارا من اليوم الأربعاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن دخول فئات جديدة من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدي "كرامة" منهم 30 ألفا من كبار السن و26 ألفا من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث سيجرى صرف مساعدات نقدية لهذه الفئات في إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم النقدي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بوجود آليات لمساعدة هذه الفئات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتضرر بعض الأسر من أزمة كورونا.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل في إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التي تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط، وذلك ضمن برنامج فرصة، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة بالدعم النقدي حاليا يصل ‘لى 3 ملايين و860 ألف أسرة حتى الآن.