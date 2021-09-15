حدث ليلاً| جريمتا قتل بالهرم والدقهلية وشجار بين قادة طالبان بأفغنستان وحرائق بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قتلوه بعد مغادرته المسجد.. 3 أشخاص يطلقون النار على شاب بالدقهلية

قُتل شاب في قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، بعدما أطلق ثلاثة أشخاص النار في اتجاهه أثناء مغادرته المسجد، عقب أدائه الصلاة.

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الأم والزوجة والخطيب.. جريمة مروعة كشفتها جثة متفحمة في الهرم

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة ملابسات العثور على جثة مفتحمة ملقاة بمقلب قمامة بجوار سلم حي الهرم، غرب المحافظة.

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طعنت والدها بسكين لرفضه دعمها ضد طليقها في قنا

ضبطت مباحث قنا متهمة بطعن والدها بسلاح أبيض، في قرية حجازة مركز قوص جنوبي قنا، بسبب عدم دعمها ضد طليقها.

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اتهام رئيس وزراء هايتي المؤقت في قضية اغتيال رئيس البلاد السابق

طلب الادعاء العام في هايتي بإصدار لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

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الجزائر: اندلاع حرائق في بلديتين شرق العاصمة

أعلنت إدارة الحماية المدنية بالجزائر عن اندلاع عدة حرائق في بلديتي بني عمران وتيجلابين التابعتين لمدينة بومرداس 30 كلم شرق العاصمة الجزائرية مساء الثلاثاء.

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"التحالف الدولي" ينفي توجيهه ضربة جوية على الحدود العراقية السورية

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة جوية من جهة التحالف على الشريط الحدودي العراقي - السوري.

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مصطفى الفقي عن الصراع العربي الإسرائيلي: التعامل مع الآخر ليس له علاقة بالحب والكراهية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التعامل مع شخص والاشتباك معه في حوار ليس دليل على حب أو كراهية، مشيرا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ.

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أرملة مهندس الدقهلية: "كنت حاسة إن جوزي حصله حاجة وكلام القاتل كان متضارب"

قالت السيدة دعاء عبد العزيز، زوجة مهندس الدقهلية الغريق أحمد عاطف الشربيني، إن آخر مكالمة لها مع زوجها قبل اختفائه أخبرها بأنه موجود على كوبري الجامعة مع صديقه القاتل، مشيرة إلى أنه عند تغيب زوجها وبقائه خارج البيت طوال الليل.

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رئيس مجلس العموم البريطاني يمنع السفير الصيني من حضور اجتماع بالبرلمان

منع السفير الصيني الجديد لبريطانيا تشنج تشيجانج من اجتماع في البرلمان البريطاني بعد أن أثارت دعوته للحضور غضبًا بين السياسيين البريطانيين الذين فرضت عليهم الصين عقوبات.

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القومية للأنفاق: 753 مليار جنيه حجم الاستثمارات في تطوير المترو من 2013 حتى 2021

كشف الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن حجم الاستثمارات والتكلفة التي تم ضخها في المترو منذ تدشينه في الثمانينات حتى عام 2013.

وقال "والي"، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضخ مبلغ 41 مليار جنيه منذ بناء وتدشين خط المترو حتى 2013، أي في 31 سنة، ومن 2013 حتى 2021 حجم الاستثمارات بلغت 753 مليار جنيه.

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بي بي سي": شجار كبير بين قادة طالبان في القصر الرئاسي

قال مسؤولون كبار في طالبان لبي بي سي، إن خلافاً كبيراً اندلع بين قادة طالبان، بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.

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بالصور.. جامعة النيل الأهلية تمنح عدلي منصور الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة النيل الأهلية، الدكتوراه الفخرية للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، تقديرًا لما قدمه من إسهامات في خدمة الجامعة خلال الفترة الماضية.

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الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نقطة تحول في مصر

قالت راندا أبوالحُسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: إن تقرير التنمية الشاملة 2021، صادر عن خبراء مستقلين، مشيرة إلى أن التحول الذي حدث على مستوى الإدارة والحوكمة هو كان دستور 2014.

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إصابة 22 فلسطينيًا خلال قمع الاحتلال مسيرات لمساندة الأسرى

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.

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التموين: إطلاق 4 خدمات جديدة للسجل التجاري مطلع أكتوبر المقبل

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجاري بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافي لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية.

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مسؤول أممي: مصر تلعب دورًا كبيرًا في مفاوضات اتفاقيات البيئة

قال الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تلعب دورا كبيرا في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئة الدولية، موضحا أن تقرير التنمية البشرية الوطني جاء ليؤكد اهتمام مصر البالغ بأصولها البيئية.

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تقارير: ميركل تعتزم زيارة إسرائيل في أكتوبر المقبل

كشفت تقارير إعلامية في إسرائيل أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تعتزم زيارة البلاد في أكتوبر المقبل بعد الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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لبنان: الوزراء الجدد يقدمون آمالاً ووعودًا في فعاليات التسليم والتسلم

شهدت أغلب الوزارات بالحكومة اللبنانية عملية تسليم وتسلم، اليوم الثلاثاء، بين الوزراء السابقين والوزراء الجدد التي تضمنت استعراضًا لأهم الإنجازات التي حققها وزراء حكومة الدكتور حسان دياب التي قُبِلَت استقالتها يوم الجمعة الماضي، وآمالًا ووعودًا لوزراء حكومة نجيب ميقاتي التي صدر مرسومًا بتشكيلها في ذات يوم قبول استقالة الحكومة السابقة.

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"لست من دعاة الفوضى".. ‏الرئيس التونسي يجدد التزامه بالحريات وحقوق الشعب (فيديو)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ. وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

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استخبارات البنتاجون: القاعدة سيبدأ بتهديد الولايات المتحدة من أفغانستان خلال عام

أعلن مسؤولون أمريكيون، مساء الثلاثاء أن وزارة الدافاع الأمريكية "البنتاجون" تراجع جدولها الزمني لإمكانية عودة القاعدة إلى أفغانستان، حسبما ذكرت "العربية".

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القومية للأنفاق: الدولة وضعت خطة استراتيجية طموحة للارتقاء بمستوى النقل

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة المصرية استعادت مكانتها ورؤية العالم لها وسط المنطقة.

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الرئيس التونسي: لا حوار مع اللصوص

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، في إشارة لحركة النهضة في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة.

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