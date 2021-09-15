شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تجميل القاهرة: 19 ألف طن إجمالى ما يجمع من القمامة يوميًا بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إنه يجرى جمع 19 ألف طن من القمامة يوميا من 4 مناطق بالقاهرة "الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية"، مؤكدا الوصول إلى جمع القمامة من المنازل بنسبة 100% في الفترة المقبلة، حتى تختفى المظاهر السلبية في الشوارع.

وأضاف الشرشابي، في مداخلة لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أنه تجرى إزالة التراكمات من منطقة سور مجرى العيون حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل، ثم الانتقال إلى كل منطقة بالقاهرة لتنظيفها على غرار سور مجرى العيون.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم حتى الآن إنفاق نحو 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات الجديدة فى المرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أن هذه المشروعات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة فى رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات ليشعر المواطن بتحسن فى مستوى الخدمة، وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.