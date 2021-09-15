شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الحضرية": 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصرية وتوفير حياة كريمة له، من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها دائما، مبينا: "عندما ننظر في وجوه الناس حاليا بعد انتقالهم من العشوائيات إلى الأماكن الحضرية سترى البسمة في وجوههم، وذلك لأن أقوى حقوق الإنسان هو الراحة النفسية للمواطن".

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة CBC، أن نتائج تقرير التنمية البشرية من الأمم المتحدة جاءت بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، متابعا: "هذا حق المواطن الذى يستحقه، ونحن أفضل دولة على مستوى العالم في تطوير العشوائيات والتنمية الحضارية، ولم تحقق دولة إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات".

وأوضح المهندس خالد صديق، أن مليون ونصف المليون مواطن، كانوا يعيشون حياة غير آمنة بالعشوائيات، أما الذين يعيشون في المناطق غير المخططة 20 مليون مواطن، وترصد الدولة 318 مليار جنيه لتطوير تلك المناطق، وسيتم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات والمدن الرئيسية بتكلفة لا تقل 350 مليار جنيه.