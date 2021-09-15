شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تصدر توصيات مهمة للمزارعين لضمان الحصول على تقاوى عالية الجودة والإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، عدد من التوصيات والتنبيهات للمزارعين، لضمان حصولهم على تقاوي عالية الجودة وذات إنتاجية عالية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الحكومية بضرورة توعية المزارعين بكيفية الحصول على تقاوي جيدة ذات إنتاجية عالية، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وقال الدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، انه تم اصدار منشور في وتعميمه عل كافة الإدارات والجمعيات الزراعية، بتلك التوصيات، لتوعية المزارعين بها، والتوسع في نشرها، للوصول الى كافة المزارعين بمختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

وتمثلت التوصيات في شراء التقاوي من محل او منفذ مرخص له بالاتجار في التقاوي والتي يتم الاشراف والرقابة عليها من قبل مهندسي فحص واعتماد التقاوي لضمان جودة التقاوي المنتجة والتي تساعد على زيادة الإنتاج، فضلاً عن الحصول على فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة مثبت بها جميع البيانات الخاصة بالكمية المشتراه والاحتفاظ بها حتى يمكن الرجوع الى مصدر التقاوي في حال وجود شكوى، كذلك التأكد من مطابقة البيانات المذكورة بالفاتورة مع البيانات المدونة على عبوات التقاوي المشتراه.

واشتملت التوصيات ايضا على انه في حال رفض التاجر اعطاء فاتورة فحص تقاوي صالحة للزراعة، يتم الاتصال بإدارة فحص واعتماد التقاوي التابع لها، كما شددت على عدم شراء تقاوي من عبوات مفتوحة.

وناشدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، على الابلاغ عن التجار الذين يقومون بالاتجار بدون ترخيص لمكاتب فحص واعتماد التقاوي والمنتشرة بكل مراكز المحافظات داخل الإدارات الزراعية.