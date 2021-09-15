"التكييف السبب".. التحريات تكشف تفاصيل حريق عقار بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت التحريات الأولية لنشوب حريق بعقار في منطقة المطرية، عن انفجار جهاز تكييف داخل إحدى الشقق ما تسبب في اندلاع الحريق بالعقار، ولا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة المقدم كريم بحيري رئيس مباحث المطرية، وتبين نشوب حريق بشقه بالدور الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق، وإصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى بسيارتي إسعاف.

وقام رجال الإطفاء بإخماد النيران وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

