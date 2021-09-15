لهذه الفئات.. الكويت تسمح بعودة غير المطعمين لأراضيها بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أشاد علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمقيم بالكويت، بقرار دولة الكويت الشقيقة، بشأن السماح بعودة غير المطعمين بلقاح كورونا من الفئات العمرية ما دون 18 عاما ممن لديهم إقامة صالحة.

وقال سليم، لمصراوي، إن القرار جاء استكمالا للقرار السابق بإتاحة الفرصة أمام كافة الأعمار السنوية لدخول دولة الكويت، وهذا القرار يتناغم مع عودة الدراسة في مدارس الكويت بدلاً من الدراسة عبر "الأونلاين".

وتابع سليم: "القرار يعني أن أي فئة عمرية بما فيهم الأعمار دون الـ18 عاما -(الأطفال والشباب الصغار وغيرهم) تستطيع السفر للكويت طالما لديهم إقامة سارية المفعول وصالحة بالكويت أي (غير منتهية)".

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قرارا ببدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن السماح بدخول الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون الـ 18 سنة والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.

وذكرت الإدارة في تعميم نشر على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أن القرار يأتي شريطة تطبيق الحجر المؤسسي والمنزلي على هذه الفئات، مع توقيع الفئات المشمولة تعهداً بالتطعيم حال دخولهم إلى الكويت وتسليمه إلى وزارة الداخلية.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الماضي، السماح بدخول دولة الكويت لمرة واحدة للفئات العمرية ما دون 18 سنة، والمسموح لهم بالتطعيم ممن لديهم إقامة صالحة بدولة الكويت ومتواجدين بالخارج ولم يتمكنوا من الحصول على التطعيم.

وأعلنت الكويت عن إجراءاتها الجديدة المتعلقة بالسفر إلى البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كوفيد-19"، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من مطلع أغسطس 2021، تتضمن عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت، إلا بعد حصوله على شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول "72 ساعة"، وعدم ظهور أي أعراض على القادم إلى الكويت مثل ارتفاع درجة الحرارة أو العطس أو الرشح والكحة وغيرها.​​