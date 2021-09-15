التموين: إطلاق 4 خدمات جديدة للسجل التجاري مطلع أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، سيتم تقديم بعض خدمات السجل التجاري بشكل متميز ومتكامل دون ارتباط متلقي الخدمة بالموقع الجغرافي لأصل قيد المنشأة أو الشركة أو لطالب الخدمة ليتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية.

وأوضح الجهاز، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار خطة طموحة لتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مكاتب يكون لها تصميم عصري ذو طابع خاص، ومتفرد يقدم من خلالها حزمة من خدمات السجل التجاري، بصورة لائقة ومتميزة لتتواكب مع ما يصبو إليه متلقي الخدمة.

وأضاف أن الخدمات تشمل خدمة التجديد العادي لقيد المنشآت الفردية (خلال الشهر الأخير من فترة سريان القيد كل خمس سنوات)، كما تتضمن خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشآت الفردية (بعد نهاية فترة سريان القيد بالسجل التجاري)، بالإضافة إلى خدمة الحصول على شهادة سلبية تفيد بعدم القيد بالسجل التجاري، فضلا عن خدمتي الاستدلال والاستعلام على القيد بالسجل التجاري، وهي خدمات يقدمها لأول مرة السجل التجاري.

وأكد الجهاز أن ما أضيف من تميز على بعض الخدمات المقدمة من السجل هي نسبة بسيطة لا تتعدى النسب المعمول بها في الخدمات المقدمة من قبل الكيانات الشقيقة، وأن هذا التحسينات التي طرأت هي ليست "رسوم" إنما "مقابل خدمة" تميز لبعض الخدمات المقدمة، أو لإتاحة خدمات على مستوى أكبر وأشمل، منوها بأن تقديم خدمات لم تكن متاحة من ذي قبل إلا من مكان تأسيس المنشأة، كما هو وارد في قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 153 لسنة 2021 وجاء ذلك نتيجة تقديم الخدمات من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي أو لأصل إنشاء قيد السجل التجاري أو طالب الخدمة وإطلاق هذه الخدمات عبر المنصات الإلكترونية لبوابة مصر الرقمية.

وشدد على أنه لم يتم تعديل قيمة خدمات القيد والتأشير والمحو وباقي الخدمات المقدمة من قبل السجل التجاري.

وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية سعيه المستمر لتقديم كافة خدماته عبر منصته الإلكترونية والمنصة الحكومية لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية؛ مما يحقق زيادة في معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة الدولة في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق 6 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية اعتبارًا من مارس 2021 وهي: (خدمة الاستعلام -طلب مستخرج من السجل التجاري -طلب شهادة بيانات- تجديد القيد بالسجل التجاري- تحديث بيانات- إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي)، ومتوقع مع نهاية العام الجاري إطلاق 7 خدمات جديدة ضمن خدمات السجل التجاري.