ضبط محاولة تهريب أدوية مع راكب بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، أخفها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اوكرانيا، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة رقم PQ 8101 القادمة من مطار كييف في اوكرانيا، اشتبه محمد فاوي مامور الجمارك فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، وتلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب.

وتبين وجود ٦٦٨ شريط أدوية بشرية متنوعة، مخبأة داخل قاع سحري في الحقيبة.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.