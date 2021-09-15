بالصور.. جامعة النيل الأهلية تمنح عدلي منصور الدكتوراه الفخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - هاني رجب:

منحت جامعة النيل الأهلية، الدكتوراه الفخرية للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، تقديرًا لما قدمه من إسهامات في خدمة الجامعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة "عدلي منصور"، طلاب جامعة النيل حفل تخرجهم للعام الجامعي 2020-2021، بحضور عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وعضو مجلس الأمناء، والدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، والدكتور طارق خليل، رئيس الجامعة السابق، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.