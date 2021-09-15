شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حل 96% من الشكاوى.. و2 مليون جنيه غرامة "خداع المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جرى حل 96% من الشكاوى المرسلة للجهاز، منها 94% تم حلها بالتفاوض المباشر بين الطرفين محل النزاع، مشيرا إلى تحسين جودة المنتج بالتزامن مع زيادة وعي المواطن في وجود جهاز حماية المستهلك.

وأضاف حسام الدين، في حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء dmc المذاع على قناة dmc، أن هناك غرامات تصل قيمتها إلى 2 مليون جنيه على الشركات المنتجة، وتورد في النهاية إلى الدولة المصرية، مؤكدا أن الجهاز لا يجور على أحد ولكن طرفا أصيلا في حل النزاعات، مردفا: "المواطن يحتاج توعية أكثر عن طريق التواصل مع الجهاز سواء من خلال الموقع أو الأرقام المعلنة، ونحن لدينا نسبة إنجاز مرتفعة فى التعامل مع المواطنين".

وأشار إلى ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لأنها الضامن الوحيد لاسترداد حق المستهلك في حال وجود أي خلل بالصناعة، قائلا: "بدون الفاتورة لن نتدخل في شيء"، مشيرا إلى إحالة 428 شكوى للنيابة العامة فيما يتعلق بالسلوك الخادع للمستهلك، وقد تصل غرامة خداع المواطنين لشراء المنتجات إلى 2 مليون جنيه.

وتابع: "الجهاز يتعامل مع شكوى ورقابة جودة المنتج قبل نزوله الأسواق، ولدينا حملات تبحث مشكلات التجارة الأون لاين، ولدينا العميل المتخفى وهذه مستحدثة ولا أحد يعلم عنها حاجة ويعمل على رصد المخالفات بالأسواق، وأناشد المواطنين عدم الشراء على صفحات التواصل الاجتماعى إلا عن طريق مصادر موثوقة".