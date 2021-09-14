شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للفيروسات: 15% من مرضى كورونا معرضون للإصابة بالجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن دراسة تقول إن غير المطعمين ضد كورونا أكثر عرضه للوفاة، مضيفا أن متلقى اللقاحات حال إصاباتهم فإن دخولهم المستشفى تكون حالاتهم ما بين بسيطة ومتوسطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع على قناة DMC

: "15% من المرضى بكورونا يصابوا بجلطات فى القلب والرئة.. وأدوية السيولة لابد التعامل معها بميزان من الذهب بسبب ما يتعرض به المصاب من مضاعفات ولا بد من أخذ الأدوية تحت إشراف الطبيب".

وتابع: "إعطاء أدوية السيولة على حسب الحالة من شهر إلى 3 أشهر من مرضى كورونا، الأسبرين ليس سيولة ولكن مضاد للصفائح الدموية وبيتاخد بعد سن الخمسين كوقاية ولابد من استشارة الطبيب فى أخذ الأسبرين مع أدوية السيولة".