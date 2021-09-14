رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية: مصر ستكون فى وضعية أفضل خلال السنوات القادمة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد زكريا، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية فى مصر، إن تقرير التنمية البشرية أعد فى عام ونصف العام، مضيفا أنه مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط ومجموعة من الدول التى تعلو فى التنمية البشرية، فأن مصر ارتفعت من عام 2010 إلى 2021 إلى مصافى الدول فى التنمية البشرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC المذاع على قناة DMC: "ما حققت مصر فى ظل الأوضاع التى تمر بها المنطقة من عدم الاستقرار السياسى بعد عام 2013 كبير، وأنه تم تحقيق مجموعة كبيرة من التطورات وخلال السنوات القادمة ستكون مصر فى وضعية أفضل".

وتابع: "مصر تعاملت بشكل كبير مع الإرهاب وقضايا اللاجئين، مصر ما قبل عام 2010 كانت بتنتج الكثير من التقارير التنمية البشرية".