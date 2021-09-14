شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة سان فرانسيسكو بأمريكا عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمجمع كهنة قطاع سان فرانسيسكو بغربى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية جعل العام القبطي الجديد سنة مقبولة أمام الله.

وأجاب قداسته على بعض أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص الخدمة واختيار الكهنة الجدد والمشكلات الأسرية وغيرها من الموضوعات الروحية، كما وعدهم قداسته بتكرار مثل هذه اللقاءات كل فترة.



البابا تواضروس



جانب من اللقاء