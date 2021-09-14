شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر يصل القاهرة فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل فجر غد الأربعاء، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش لتولى مهمة تدريب الفريق، بعد أن وقع الاختيار عليه من قبل اللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة، ومن المنتظر أن يصل المدير الفني للمنتخب الساعة 1,20 صباحا، كما سيصل ظهر غد الأربعاء مساعد المدرب،.

اتفق اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة «الجبلاية» مع البرتغالى كارلوس كيروش على تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر، ليبدأ خلال الفترة المقبلة.

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.

كانت آخر تجارب «كيروش» عندما تولى تدريب المنتخب الكولومبي في فبراير 2019، إلا أنه اكتفى بخوض 18 مواجهة، فاز في 9 منهم وتعادل 4 مرات وخسر 5 لقاءات.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للأداء وأخصائيا للتأهيل.. ويجهز ضياء السيد تقريرًا شاملًا عن اللاعبين لتقديمه لـلمدير الفنى الذى يصل القاهرة فجر غد الأربعاء.