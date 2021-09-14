شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وفاة الدكتور أحمد علي الجارم رائد طب الأمراض المتوطنة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن الأسرة الطبية فى مصر فقدت أحد روادها الكبار فى مجال الأمراض الباطنية وطب المناطق الحارة، هو الطبيب الدكتور أحمد على الجارم الذى تربى فى بيت شاعر العروبة (والده) الشاعر على الجارم.. لذا جمع بين نبوغه فى الطب وبراعة تذوق الشعر واللغة وجمالياتها.

كان الدكتور أحمد على الجارم صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز، فهو رائد في الدراسات الطبية، وله بحوث علمية رائدة في أمراض الجهاز الهضمي، وحظى بمكانة علمية متميزة.

فقد تقلد العديد من المناصب العلمية، فكان عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس بوزارة البحث العلمي، ورئيس شعبة الأمراض المتوطنة والمعدية بالجمعية الطبية المصرية، وعضو مجلس البحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، وعضو هيئة المكتب ورئيس لجنة البلهارسيا بالمجلس، وعضو لجنة الأمراض المشتركة عضو بأكاديمية نيويورك للعلوم، وعضو مجلس إدارة وحدة أمراض الكبد ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس قسم طب الأمراض المتوطِّنة بطب القاهرة سابقًا.

وعضو المجمع اللغوى بالقاهرة منذ عام 2003، وحاصل على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة للإبداع العلمي عام 1998 الموازية لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، جائزة وميدالية بهرنج – بلهارس من جمهورية المانيا الاتحادية، درع الشرف من النقابة العامة للأطباء 1987، وجائزة الرواد عام 2017 وتم تكريمه فى نقابة الأطباء فى نفس العام وله العديد من الكتب والمؤلفات، وأشرف على العشرات من رسائل الماجيستير والدكتوراه.