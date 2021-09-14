شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومية للأنفاق": 2022 موعد الانتهاء من مونوريل العاصمة و6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المونوريل هو من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم، ويسع لـ1400 راكب، ويعمل بدون سائق، ومكون من خطين ويتم التحكم فيه من خلال غرف مركزية.

وأضاف والى خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، على قناة "الحياة": "المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو متر في الساعة، ومجهز بكل التجهيزات الخاصة ووسائل الانتقال بين الركاب، وغرف التحكم عند الحاجة، وتتم قيادته عن بعد، وهناك 30 محطة غرب النيل أما شرق النيل بها 22 محطة الشبكة كلها متصلة ببعضها، وصلنا إلى نسبة 30 % من المونوريل والجزء الصعب قد انتهى ومونوريل شرق النيل وصلنا إلى 37 %، وسيتم الانتهاء خلال يونيو في 2022 وفى خلال نفس العام سيتم الانتهاء من مونوريل 6 أكتوبر".

وتابع: "اعتبارا من شهر أكتوبر سيكون لدينا كل 6 شهور مشروعا جاهزا لافتتاحه".