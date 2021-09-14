سقطت من علو.. العثور على جثة ملقاة بالشارع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن على جثة ملقاة بأحد شوارع الحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالحي المتميز.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

أشارت المعاينة الأولية إلى أن الوفاة إثر سقوطها من علو، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة والتحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.