السائق ترك مقعده وهرب.. إخماد حريق التهم سيارة ملاكي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ في سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمدينة السادس من أكتوبر، الثلاثاء، دون إصابات.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء تنسيقا مع وحدة إطفاء أكتوبر للسيطرة على الحريق الذي شبَّ في مقدمة سيارة ملاكي.

وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في غضون دقائق وتنفيذ عملية التبريد. وتبين مغادرة السائق لمقعد القيادة فور تصاعد الأدخنة، ورجحت المعاينة حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق.

بدوره وجه مدير مرور الجيزة الخدمات المعينة بالطريق بتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات لحين إخماد الحريق ورفع السيارة من الطريق.