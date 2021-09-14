"المؤتمر": تقرير التنمية البشرية اعتراف دولي بإنجازات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي

قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١ تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" هو تأريخ لما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، يشعر بها المواطن وتؤدي لجودة الحياة للمواطنين .

وأكد الحزب في بيان له اليوم، أن تقرير التنمية البشرية لمصر تناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لإنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وأضاف الحزب في بيانه، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة اعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، بإنجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشرية في شتى المجالات من تعليم وصحة وإسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معاناة اقتصادية مع جائحة كورونا، مؤكدا إن ما تحقق في مصر من أعمال التنمية البشرية على مختلف المستويات شىء يصعب تصوره، ولم يكن يتخيل أحد أن تستطيع الدولة إنجاز مثل هذه الملفات خلال سنوات معدودة تصل الى نحو 7 سنوات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وقالت راندا أبوالحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021 يؤكد التزامها بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفة أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت «أبوالحسن» في كلمتها خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه «أقدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل فريق العمل على إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 وعنوانه «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار» وهو التقرير الـ12 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي تصدرها مصر منذ عام 1994».