بالصور.. تفاصيل افتتاح "حي القاهرة الدولي للفنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير - محمود عبدالناصر:

على أنغام الموسيقى الغربية، وفي ليلة جمعت مبدعين من ١٤ دولة في الفنون التشكيلية، انطلقت مساء اليوم، الثلاثاء، إحدى أهم الفعاليات الثقافية في مصر، وهو "حي القاهرة الدولي للفنون"، وهو حدث عالمي للفن التشكيلي والتصوير، تنظمه Art D'Égypte، خلال الفترة من 15 سبتمبر حتي 27 أكتوبر 2021، في 12 موقعا مختلفا ما بين شوارع منطقة وسط القاهرة.

شهد الافتتاح عدد كبير من الشخصيات الدولية والدبلوماسية، فضلا عن الفنانيين والمقتنيين، على رأسهم جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وسفير إسبانيا بالقاهرة، وسفير سويسرا، وسفير كولومبيا، والفنانة جومانة مراد وزوجها، وغيرهم.

تجول الحضور بين أعمال المعرض واستمعوا إلى شرح الأعمال من جانب عدد من الفنانين التشكيليين المشاركين.

وأعرب جونثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، في كلمته بالافتتاح عن سعادة بلاده بالمشاركة في "حي القاهرة الدولي للفنون"، مؤكدا أن المنظمين بذلوا جهدا كبيراً لجمع كل هؤلاء الفنانين في فعالية واحدة، مشيرا إلى عمق الروابط الثقافية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف كوهين: أن المشاركات تكشف عن تنوع ثقافي ثري من عدة دول، معربا عن تطلعه إلى المزيد.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في الافتتاح، هو قيام الفنان الإسباني البرتو ريجيرا، برسم لوحة تشكيلية جديدة له على الهواء مباشرة، أمام الجمهور.

ويضم الحدث عددًا من المعارض الفنية سواء الفردية والجماعية للفن المعاصر، ما بين فوتوغرافيا ولوحات ومنحوتات وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، ووسائط متعددة أخرى من الفنون كما ستضم الفعالية عرض أعمال فنية بتقنية "هولوجرام" التي تعد أحدث التقنيات الفنية، بالإضافة إلي المشاريع الفنية المستقلة بحضور مجموعة متنوعة من الفنانين المعروفين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم فنانون من مصر والولايات المتحدة وبلجيكا والبرازيل وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والسعودية وإسبانيا والسودان وسويسرا.

كما سيتم عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل المقدمة لطلاب ومحبي الفنون مجانا للجميع. وتشمل المواقع التي تم اختيارها في وسط البلد: ممر "كوداك"، و"سينما راديو"، والفاكتوري، و6 محال في شارع النبراوي، وجاليري اكسس بالإضافة إلى متجر في شارع عبد الخالق ثروت.

وقالت "نادين عبد الغفار" المنظمة للحدث "يعد "حي القاهرة الدولي للفنون" بمثابة رسالة فنية متنوعة ذات بعد ثقافي واجتماعي، حيث يتم مزج التراث مع الفن المعاصر في صورة فنية رائعة بأقدم مناطق وسط القاهرة، ونحن فخورون بهذه المجموعة الرائعة والمتميزة من الأعمال الفنية المشاركة والتي تعرض بأسلوب عصري، وهذا نعمل على تقديمة دائماً من خلال آرت دي إيجيبت بتقديم أحدث الأعمال الفنية ودعم الفنانين في كافة المجالات، وكذلك العمل على الترويج للفن المصري وتسليط الضوء على مختلف أوجه الفنون والحفاظ على المواقع الأثرية، وتوصيل تلك الفنون لكافة أطياف الشعب المصري واستمرار العمل على زيادة ورفع الوعي بأهمية التراث والفنون".

وعن سبب اختيارها لمنطقة وسط القاهرة لاحتضان الحدث به قالت: "يأتي اختيار هذه المنطقة لما لها من تاريخ يمتد إلى القرن التاسع عشر وقام ببنائها أشهر الفنانين المعماريين في العالم، إضافة إلى أنها أصبحت مؤخراً بعد التطوير الشامل الذي شهدته المنطقة، واحدة من أهم مراكز الفنون والإبداع، بل إنها صارت كوجهة يقصدها عشاق الفن والمتحمسون لجمع الأعمال الفنية".

يتزامن هذا الحدث مع إقامة " Art D'Égypte " معرضها السنوي الرابع Forever is Now "الأبد هو الآن" في منطقة أهرامات الجيزة ‎في الفترة من 21 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه منذ أكثر من 4500 عام هي تاريخ بناء الأهرامات، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومنظمة اليونسكو.