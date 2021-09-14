وزيرة التخطيط: اقتصاد مصر حقق قفزات تنموية رغم ما يشهده العالم من اضطرابات

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وإقليمية وأزمات اقتصادية كبيرة نتيجة جائحة كورونا، حقق الاقتصاد المصرى قفزات تنموية في كل المجالات، سواء الصحة والتعليم والسكن اللائق والمناطق غير الآمنة.

وأضافت هالة السعيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهي، عبر قناة TeN، أن القفزات الكبيرة التي حققتها الدولة تعتمد على رؤية القيادة السياسية وإرادة الشعب الذى ساند الدولة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي لم تكن سهلة، للوصول بالدولة المصرية إلى مراحل جيدة ومتقدمة، متابعة: "الخبراء الذين تحدثوا عن مصر اليوم إيحابيا وأشادوا بالجهد الذى قامت به مصر، ليس لهم أي مصلحة سواء إبراز الواقع فقط".

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التكاتف والتلاحم مع الدول الأخرى أمرا هاما للغاية وإشارة عظيمة من الدولة المصرية للدول الأخرى في فترة الأزمات، مبينة أن مصر ستشهد قفزة كبيرة جدا بسبب مبادرة حياة كريمة باعتبارها أكبر تجربة تنموية على مستوى العالم، من حيث حجم الأموال ونطاقها وعدد المستفيدين منها، قائلة: "نطاق التوسع في تقديم الخدمات يشمل كل شيء، حتى يصل إلى الإنترنت عن طريق الفايبر والغاز الطبيعي باعتباره أحد أنواع الطاقة النظيفة في الريف".