أخبار مصر

الخليج 365: تقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للشعب المصرى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية، الذى يعد شهادة نجاح للشعب المصري، وشهادة نجاح للاقتصاد وخطة الإصلاح الاقتصادى بمصر.

 

 

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..


 

الرئيس السيسى يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة.. تقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للشعب المصرى
 

الرئيس: حربنا ضد الإرهاب لم توقف عجلة التنمية.. مصرون على تنفيذ خطة «حياة كريمة» على مدار 3 سنوات فقط وليس 10 لتحويل حياة 58 مليون مصرى من خلال مسار شامل.. العمل فى مصر عميق وقوى فى كل قطاعات الدولة.. معالجة تلوث بحيرة المنزلة متعملتش منذ 600  سنة.. ومصر تستضيف 6 ملايين لاجئ


 

رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ملحمة أشاد بها العالم.. "مدبولى": «مفيش دولة أنهت مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة مثل مصر".. ووزيرة التخطيط: "حياة كريمة" من أكبر المبادرات وتستهدف تغيير وجه الحياة للمصريين
 

 الأمم المتحدة: مصر الأولى عالميا فى إصدار تقارير التنمية البشرية.. تعاملت مع أزمة كفرصة للتنمية والإصلاح.. وقطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة بكل المجالات

 


 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا