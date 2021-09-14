شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وقال: كل الشكر والتقدير إنكم ساهمتم فى شهادة استمر إيقافها لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي شهادة تتسم بشفافية ومصداقية أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: "بقول للمصريين.. كان المسار المحتمل اللى ممكن كل الناس والمتخصصين يرشحوه فى الحرب الصعبة اللى مرت على مصر خلال 7 سنين.. إن إحنا مشغولين بمواجهة الإرهاب وبالتالي توقف عجلة التنمية في مصر المدة دى وكان مسار له منطقه وحججه.. معملناش كده واعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على البناء والتنمية".