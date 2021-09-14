شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العمانى: مصر حققت إنجازا تنمويا فريدا فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازا تنمويا فريدا رغم كل الظروف التى مرت بها ومختلف التحديات والصعاب التى واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف فى تصريح له اليوم الثلاثاء، عقب حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالي، أن مصر تقدم للعالم نموذجا حضاريا وتنمويا استطاع تجاوز الصعاب وفق رؤى استراتيجية للقيادة السياسية حققت من خلالها مصر حالة عربية وإقليمية ودولية نادرا ما يمكن الوصول إليها لولا حكمة الرئيس عبد الفتاح ومساندة الشعب المصرى العظيم.

وأشاد سفير سلطنة عمان بفلسفة خطة التنمية فى مصر التى وضعت نصب أعينها البناء والاستدامة كمسارين متوازيين جرى من خلالهما تذليل الكثير من الصعاب، مشيرا إلى أن ثمار هذه الفلسفة سوف يجنى ثمارها الشعب المصرى والأجيال القادمة.

وأوضح أن الإشادات الدولية من خلال تقرير التنمية البشرية وما شهدناه من ممثلى المنظمات الدولية يبعث على التفاؤل والارتياح، وأن ما يتحقق فى مصر كفيل بنقل النموذج المصرى لباقى البلدان العربية.

وأشار سفير سلطنة عمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه طموحات عظيمة لمصر خلال المرحلة المقبلة لا تحدوها حدود "فقد وعد فخامته بأن ما يخطط له لعشرة سنوات يأمل فى تحقيقه خلال الثلاث السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة"، مؤكدا أن "هذا عامل مهم فى مسيرة محاربة التطرف ويسير جنبا إلى جنب مع الحفاظ على وطن مستقر آمن يحقق الرفاهية لكل مواطن ومقيم على أرض مصر العظيمة".