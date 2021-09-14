شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية.. الأمم المتحدة تشيد بالإجراءات المصرية خلال أزمة كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إيلينا بانوفا، إن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدلات نمو إيجابية فى عام 2020 وسط جائحة كورونا.

وأضافت بانوفا - فى كلمتها خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة- أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صُنع القرار تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وهذا يستحق الاعتراف به، مشيدة بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المُحرز نحو أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.