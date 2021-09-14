شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من إنشاء سوق داير الناحية بالزاوية الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، يرافقه وفد من الوكالة الفرنسية، مشروع سوق داير الناحية بحى الزاوية الحمراء، والذى تم تطويره بمنحة الاتحاد الأوروبى الموكلة للوكالة الفرنسية، على احدث طراز، وذلك فى إطار المشروعات الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة، والتي تستهدف انشاء اسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية بمختلف إحياء العاصمة.

ويعد مشروع تطوير سوق داير الناحية بمنطقة القصيرين، بالزاوية الحمراء أحد أهم المشروعات الكبرى التى تتم على أرض العاصمة، والذي يستهدف القضاء نهائيا على الأسواق العشوائية وتحويلها الى سويقات حضارية بها وسائل الحماية المدنية والاشتراطات الأمنية كما يتوافر بها الوسائل الوقائية والاحترازية تماشيا مع ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.

ويتكون السوق من 136 باكية مقسمة إلى 22 باكية بمساحة ( 3م × 2م ) ، 114 باكية بمساحة ( 2.5 × 2 ) ، ويشمل السوق عدة أنشطة تجارية متنوعة (أسماك - طيور - خضروات - فاكهة - أدوات منزلية)، ومن المقرر تسكين السوق خلال أيام.

شارك في الزيارة المهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، واللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء وعدد من المسئولين بالمحافظة.