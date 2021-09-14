إحباط ترويج 8 أطنان مواد غذائية في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة؛ لادارته المخزن بدون ترخيص.

حاز المتهم 325 كيلو جرام مصنعات لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها )، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي ذات السياق أمكن ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة؛ لادارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته قرابة 4 آلاف طن مواد غذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.