رسميا.. افتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

افتتح اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة يرافقه اللواء مدحت فارس مدير المباحث واللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، الثلاثاء، قسم شرطة المنيرة الغربية رسميا.

ويتولى الرائد حسام العباسي منصب رئيس مباحث القسم، والعقيد وليد سميح مأمور القسم، والرائد أحمد فاروق نائب المأمور.

ويندرج القسم حديث العهد تحت فرقة إمبابة والمنيرة التي يترأسها العقيد أحمد الوليلي كمفتشا للفرقة، والعميد هاني شعراوي رئيسا لقطاع الشمال.

ويخدم القسم مساحة جغرافية كبيرة فضلا عن تخفيف الضغط على قسم شرطة إمبابة ومن ثم بسط السيطرة الأمنية بالمنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.