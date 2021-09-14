تأجيل محاكمة مفتي النصرة في قضية "جند الأقصى" لـ١١ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم مدين إبراهيم، إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لتنظيم القاعدة لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لحضور المتهم من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي " جند الاقصي وجبهة النصرة " التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.

قالت النيابة في أمر احالة المتهم للمحاكمة انه روج لارتكاب جرائم ارهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بان روج عنطريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي " إفتاء ـ أسئلة وفتاوي " لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لإستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.