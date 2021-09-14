تأجيل محاكمة مفتي النصرة في قضية "جند الأقصى" لـ١١ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم مدين إبراهيم، إمام وخطيب، بتهمة الالتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لتنظيم القاعدة لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة ارهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الارهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي " جند الاقصي وجبهة النصرة " التابعين لها علي النحو المبين بالتحقيقات.
قالت النيابة في أمر احالة المتهم للمحاكمة انه روج لارتكاب جرائم ارهابية وكان ذلك بطريق غير مباشر بان روج عنطريق مجموعتين الكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمي " إفتاء ـ أسئلة وفتاوي " لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لإستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة علي النحو المبين بالتحقيقات.