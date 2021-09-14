بينهم نجل وزير المالية الأسبق.. تأجيل محاكمة متهمي خلية "جند الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 3 ارهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نجل وزير المالية الأسبق محي الدين الغريب وآخرين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله"، لجلسة ٢٦ أكتوبر المقبل، لاستدعاء خبير المساعدات الفنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.

ويواجه المتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات.

كما وجهت النيابة للمتهمين الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.