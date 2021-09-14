محافظة القاهرة: إزالة 350 عقارا بعزبة أبوقرن وتسكين 1120 أسرة في مدينة معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مواصلة تنفيذ أعمال الإزالات في منطقة عزبة أبوقرن العشوائية بحي مصر القديمة.

وقالت عبدالمنعم، في بيان، الثلاثاء، إن إجمالي العقارات التي تم الانتهاء من إزالتها بالفعل في عبزة أبوقرن وصل لـ 350 عقارا كما وصل عدد الأسر التي تم تسليمها الوحدات الجديدة والبديلة بمشروع معا بحي السلام إلى 1120 أسرة حتى الآن.

وأشارت إلى الاستمرار في أعمال الإزالات والتسكين والتعاون مع قاطني المنطقة الجاري إزالتها أثناء نقل متعلقاتهم إلى جانب التأكيد على ضرورة تسليمهم الوحدات البديلة فور الإخلاء.

جدير بالذكر أن ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة من أهم الملفات التي عانت من الإهمال على مدى عقود طويلة مضت، وقد حظي هذا الملف باهتمام واسع من القيادة السياسية حيث تبنت الحكومة خطة محكمة للنهوض بالمناطق العشوائية ورفع مستواها بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأكدت على أنها تولي كل الاهتمام لملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، مشيرة إلى أن هذا التطوير يسهم بشكل كبير في تحقيق السلم الاجتماعي لدى المواطن.