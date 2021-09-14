الطيب يقرر مضاعفة المنح المقدمة لطلاب البوسنة والهرسك الدارسين بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة صديق سباهيتش، الثلاثاء، بمقر المشيخة بالدراسة.

وناقش شيخ الأزهر والسفير البوسني سبل تعزيز الدعم التعليمي والدعوي من الأزهر لمسلمي البوسنة والهرسك، وقرر مضاعفة عدد المنح الدراسية مع تيسير الإجراءات لإلحاق الطلاب الراغبين والمؤهلين للدراسة بالأزهر من البوسنة والهرسك.

وأكد الطيب، أن الأزهر يسعد بتقديم واجبه ومسؤولياته الدينية والعلمية تجاه مختلف دول العالم، ودعم خطاب التسامح وإرساء مبادئ العيش المشترك.

وأعرب السفير صديق سباهيتش عن شكره وتقديره لشيخ الأزهر على مضاعفة المنح الدراسية، وما يقوم به من دور ورسالة عالمية لطالما كانت مقصدًا لطلاب العلم وراغبي الوسطية والاعتدال في العالم، وأهمية رفع مستوى العلاقات مع الأزهر في المجالات التعليمية والدعوية، وأن خريجي الأزهر يتبوَّءُون مناصب قيادية في البوسنة ويتولون أمور الدعوة.

وأعرب عن سعادته بأن يكون لقائه بشيخ الأزهر هو الرسمي الأول الذي يجريه باللغة العربية.