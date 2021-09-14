شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن تقرير التنمية المقبل: "أتمنى درجة أفضل من كدة بكتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الإنجازات الذى تحقق في منطقة البحيرات حاجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والمنطقة، مضيفا: "كل الكلام ده عبارة عن خطة فلسفتها مواجهة شاملة لكل القطاعات بمعدلات عمل غير مسبوقة مسبناش قطاع في الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021: "بقول للمصريين اسعدوا بالشهادة ان هما شافونا النهاردة ..شافونا واحنا بنحضر خروجها ، وتساءل الرئيس: "يا ترى نجحنا في الخطوة دى اللى من الألف خطوة أتمنى نكون نجحنا..بيانات موثقة وتحليل ذو مصداقية وشفافية كبيرة وخبراء متخصصين".

ووجه الرئيس السيسي بتوفير تقرير التنمية للجامعات ووسائل الاعلام والوزارات قائلا: "عاوزين تعرفوا عن مصر مش احنا اللى هنقولكم ، مش بنقول ايه اللى احنا عملناه في مصر ، بنقول مصر اللى عملته لنفسها شعبها وحكومتها كله بايد واحدة..وأتمنى خلال العامين القادمين تكون الشهادة التانية اخد درجة افضل من كده بكتير".