شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عملنا على تطوير كل قطاعات الدولة بمنتهى القوة والشمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العمل في مصر شامل وعميق، ومواجهة الإرهاب جزء منها التنمية والبناء، لافتا إلى أن الدولة المصرية اعتمدت على مسار مواجهة الإرهاب وحشد قوى الدولة، وجانبا إلى جنب في البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في حلقة نقاشية حول تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أنه تم العمل على مسارات الدولة بالكامل للتنمية والبناء، وكل القطاعات تم العمل فيها بمنتهى القوة والشمول والعمق.