شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حربنا ضد الإرهاب فى مصر لم توقف عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وقال : كل الشكر والتقدير إنكم ساهمتم في شهادة استمر ايقافها لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي شهادة تتسم بشفافية ومصداقية أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، :"بقول للمصريين.. كان المسار المحتمل اللى ممكن كل الناس والمتخصصين يرشحوه احنا ممكن نمشي فيه الحرب الصعبة اللى مرت على مصر خلال 7 سنين.. وكان مسار له منطقه وحججه ان احنا مشغولين بمواجهة الإرهاب وبالتالي توقف عجلة التنمية في مصر المدة دى.. معملناش كده واعتبرنا ان حربنا ضد الإرهاب في مصر والمنطقة هي حرب مبنية على البناء والتنمية".