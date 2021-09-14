شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تبشر المواطنين: تحسن الطقس غدا وانخفاض الحرارة 4 درجات بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 15 سبتمبر، تشهد البلاد تحسنا فى الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.



وأشارت الهيئة العامة الأرصاد الجوية ، إلى أنه تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية بالسلوم ومطروح تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا البحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.