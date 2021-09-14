شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كريستين عرب ممثل مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة في كل المجالات مثل القضاء، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يبذل جهودا كبيرا في هذا الملف، ونواصل التعاون معه فى هذا الملف.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة نقاشية حول تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العديد من الوزارات تتعامل مع ملف دعم المرأة بشكل جاد، مشددة على أن مصر بها نسبة عالية من تعليم الفتيات والرجال، وتحتاج إلى المزيد فى مجال توظيف المرأة.

وشددت كريستين عرب، على أن الأمم المتحدة تدعم جهود الدولة المصرية لدعم المرأة، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية مثل الحكومة والقطاع الخاص وغيرها.