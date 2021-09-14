شكرا لقرائتكم خبر عن شكرا لقرائنا.. حساب الخليج 365 على "فيس بوك" يتخطى الـ24 مليون متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" أكثر من 24 مليون متابع، بزيادة مليون متابع في فترة قصيرة، وذلك استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، وذلك بعد أن نجحت خلال الفترة الاخيرة الماضية، فى إضافة عدد كبير من الأنشطة والأفكار المتنوعة لتتماشى مع المتابعين من مصر ومختلف دول الوطن العربى.



الخليج 365

وتؤكد هذه الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.

يأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، تحققه الخليج 365 عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون الخليج 365 وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء ”الخليج 365” ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.

وحصدت الصفحة الرسمية لليوم السابع عبر فيسبوك، عدد مشاهدات بالملايين على الأفكار المصورة التي تنشر بشكل مستمر على مدار الساعة، والتي تضم الموضوعات المهمة والكبرى على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مختصرة، بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية من قلب الحدث التي ينقلها الزملاء من قلب ملاعب كرة القدم والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى لنقل الحدث الى المشاهد.

وبهذه الخطوة، ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات ”الخليج 365” على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فإن الصحيفة والموقع يؤكدان من جديد صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية الشاملة، والمواد التحليلية والمعرفية والترفيهية، واضعة مصلحة القارئ وثقته واحترامه فى المقام الأول.