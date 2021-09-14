شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد "فيديوجراف" عن جهود الدولة فى مجال البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة النقاشية حول تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيديو جراف عن جهود الدولة المصرية فى مجال البيئة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.