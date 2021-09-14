شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قوة وقدرة وإنجاز.. رئيس الوزراء يعرض مؤشرات التنمية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها الخطة الكاملة للعمل حتى عام 2030 من أجل العودة إلى معدلات النمو المرتفعة، موضحا أن الربع الأخير من العام المالى الماضى شهد معدل نمو 7.7، ونواصل العمل هذا العام والأعوام المقبلة لمجابهة التحديات الرئيسية على رأسها التنمية البشرية، والنمو السكانى المتزايد.

ووجه رئيس مجلس الوزراء عددا من الرسائل خلال المؤتمر من أبرزها: