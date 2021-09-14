شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتسلم تقرير التنمية البشرية.. والأمم المتحدة تشيد بمعدلات النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها تسلم الرئيس السيسى تقرير التنمية البشرية وإشادة منظمة الأمم المتحدة بمعدلات النمو الإيجابية وإعلانه تصدر مصر قائمو الدول الأكثر إصدارا لتقارير التنمية البشرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومستشار التنمية البشرية، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين، ولا يمثل رأى الحكومة المصرية أو رأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث يسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا المهمة التي تهم المجتمع.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

تخطت صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" أكثر من 24 مليون متابع، بزيادة مليون متابع في فترة قصيرة، وذلك استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، وذلك بعد أن نجحت خلال الفترة الاخيرة الماضية، فى إضافة عدد كبير من الأنشطة والأفكار المتنوعة لتتماشى مع المتابعين من مصر ومختلف دول الوطن العربى.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 15 سبتمبر، تشهد البلاد تحسنا فى الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية لقاء مع الشركات المصرية المشاركة ضمن البعثة المصرية التجارية المتجهة إلي زامبيا يوم 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومدير المكتب التجاري في زامبيا وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس قطاع الإدارة الخارجية في البنك التجاري الدولي.

قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أنه يتقدم بخالص الشكر إلى خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للرصد، وإلى اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لتسهيل عمل الفريق البحثى وتوفير كافة البيانات اللازمة الخاصة بهذا التقرير بكل شفافية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

يصل كوكب نبتون اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إلى التقابل، حيث يكون بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس بسماء الأرض وفي أقرب نقطة من كوكبنا.

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما تحقق من إنجازات حتى هذه اللحظة يعد خطوة لبرنامج طويل لتستمر عجلة التنمية والارتقاء، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت عن الإصلاحات الهيكلية لحل المشاكل المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة وعلى رأسها الصناعات التحويلية والاتصالات لأنها تحقق وظائف كثيرة وثبات واستدامة النمو.

ووجهت الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بهذا التقرير، قائلا: "شكرا جزيلا على اهتمامك بهذه الموضوعات.. وفخورين بإطلاق مصر بإعادة هذا التقرير.. وهذه شهادة صحة جيدة ومستقبل مزدهر".

أعلنت وزارة التعليم العالى، أن سيتم فتح موقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

كشفت وزارة الصحة والسكان، فئات المسافرين الذين لهم أولوية فى تلقى لقاح فيروس كورونا، حيث تضمنت قائمة الفئات الذين لهم أولوية فى الحصول على التطعيم كل من المسافرين للعمل بالخارج والمسافرين للعلاج والمسافرين لأغراض الدراسة بالتعليم الجامعى وما بعد الجامعى. وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن التسجيل على الموقع الالكترونى لحجز اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 15335.

كشف وزارة الصحة والسكان، ارتفاع نسب الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية لـ84.2%، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إيلينا بانوفا، إن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدلات نمو إيجابية فى عام 2020 وسط جائحة كورونا.

أعلنت وزارة التعليم العالى نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية وذلك على موقع التنسيق الالكترونى.

تسلم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تجديد ندب وندب القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل اعضاء بالمحاكم الاقتصادية لمدة سنة تبدأ من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على النحو الموضح بالمذكرة قرين اسم كل منهم.

تخطت صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" أكثر من 24 مليون متابع، بزيادة مليون متابع في فترة قصيرة، وذلك استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، وذلك بعد أن نجحت خلال الفترة الاخيرة الماضية، فى إضافة عدد كبير من الأنشطة والأفكار المتنوعة لتتماشى مع المتابعين من مصر ومختلف دول الوطن العربى.

بدأ مسئولو نادي الزمالك في التفكير جديا للتفاوض مع جالاتا سراي التركي بشأن استعادة مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تصريحات فاتح تريم المدير الفني لفريقه بشأن مستواه الذي لا يؤهله للاستمرار في صفوف الفريق التركي او تفعيل بند الشراء في عقده.

يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أنهى مسئولى النادى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لاتحاد الكرة وقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، حيث يعكس التقرير ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، وقبل مراسم الفعالية، التقط الرئيس السيسى صورة تذكارية مع المشاركين.

تفتتح مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بمباراة فريق يونج بويز السويسرى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزى، التى ستنطلق فى السابعة إلا الربع مساء على ملعب "سويس وانكدورف"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة للموسم الحالى 2021-2022.

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