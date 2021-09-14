شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيديوجراف عن الحوكمة وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيديو جراف عن الحوكمة وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

وتضمن الفيديوجراف، الآليات والجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية للإصلاح الإدارى والحوكمة، وتبنى إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية، وتحقيق التحول الرقمى، وتوفير بيئة تشريعية تواكب رؤية الدولة المصرية، والتطوير الإدارى ومكافحة الفساد.