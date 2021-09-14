شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الدورة التدريبية التاسعة المنعقدة بمقر مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة كامبردج للقيادات الأكاديمية بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لتجهيزهم ليكونوا صفًّا ثانيًا للقيادة.

خلال الجولة تحدث رئيس الجامعة مع المتدربين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريصة كل الحرص على تنمية مهارات ورفع قدرات منسوبى الجامعة فى مختلف التخصصات فى مجالات: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الفعال.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من عقد هذه الدورات التدريبية هو إعداد وتجهيز كوادر بشرية تكون قادرة على القيادة؛ إيمانًا بأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.



كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور شريف صلاح، مدير مركز الأزهر للتدريب والتطوير، والدكتور أحمد عرابى نائب مدير المركز، والدكتور سمير مسعود، المدرب المعتمد من كامبردج.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر للتدريب والتطوير قام بعقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب، وتم تخريج دفعتين من هذا البرنامج التدريبى الأسبوع الماضي، وجميع الدورات التدريبية التى يعقدها مركز الأزهر للتدريب والتطوير يراعى خلالها الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.