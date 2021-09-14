وزير الإنتاج الحربي يلتقي السفير العراقي لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد وزير الإنتاج الحربي على أن العلاقات بين مصر والعراق راسخة وممتدة تاريخيًا بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف مجالات التصنيع وخصوصًا في مجال الجرارات والمعدات الزراعية.

وأشار "مرسي"، إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي تمت بين الجانبين (المصري والعراقي) في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.

وأعرب الوزير، خلال لقائه سفير العراق بالقاهرة، عن اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتعزيز أطر التعاون حيث ظهر هذا جليًا خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي في قمة "بغداد للتعاون والشراكة"، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبيين، مشيرًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على توجيه الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بما يلبي احتياجات الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، وذلك وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك المجالات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية دور مصر الريادي تجاه الأمة العربية ودورها في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب "الدليمي" عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة، مشيدًا بدور الوزارة والجهات التابعة لها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأشار السفير العراقي، إلى أهمية وضع الآليات الفعالة لتسريع وتيرة عمل اللجنة العليا (العراقية - المصرية) المشتركة بما يعزز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات خصوصًا الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تعزز مساعي التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.